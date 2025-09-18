L’Euphonie des Coquecigrues Esplanade Sourdille Givet

vendredi 13 février 2026.

L’Euphonie des Coquecigrues

Esplanade Sourdille Espace de spectacles Le Manège Givet Ardennes

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif réduit

Début : 2026-02-13

2026-02-13

Savez-vous d’où viennent les Coquecigrues, oiseaux rares et méconnus ? Beaucoup disent les avoir vues quitter la lune dans un vol complexe et incongru. D’autres les ont vues nicher, invisibles sur les faîtages de nos villes. Mais aucun ne nous parle de leur chant. Et pourtant… Margaux Liénard, convaincue de leur venue et de leur talent, compose et écrit au détour d’un rêve, l’Euphonie des Coquecigrues, une combinaison harmonieuse de sons et de chansons entre folk domestiqué et baroque sauvage. Une oeuvre originale mêlant compositions personnelles et répertoire de Thiérache, sur mesure pour voix, archets et un Hardanger d’amore, drôle d’oiseau mi-harpe, mi-violon. Durée 70 minutes

Esplanade Sourdille Espace de spectacles Le Manège Givet 08600 Ardennes Grand Est +33 9 71 58 59 47

English :

Do you know where these rare and little-known birds come from? Many claim to have seen them leave the moon in a complex and incongruous flight. Others have seen them nesting, invisible on the ridges of our cities. But none speak of their song. And yet… Margaux Liénard, convinced of their coming and their talent, composed and wrote the Euphonie des Coquecigrues, a harmonious combination of sounds and songs between domesticated folk and wild baroque. An original work combining personal compositions and Thiérache repertoire, tailor-made for voice, bows and a Hardanger d’amore, a strange bird half harp, half violin. Running time: 70 minutes

German :

Wissen Sie, woher die Coquecigrues, seltene und unbekannte Vögel, kommen? Viele sagen, sie hätten sie gesehen, wie sie den Mond in einem komplizierten und unpassenden Flug verlassen. Andere haben sie nisten sehen, unsichtbar auf den Dachfirsten unserer Städte. Aber keiner erzählt uns von ihrem Gesang. Und doch … Margaux Liénard, die von ihrem Kommen und ihrem Talent überzeugt ist, komponiert und schreibt in einem Traum die Euphonie des Coquecigrues, eine harmonische Kombination aus Klängen und Liedern zwischen domestiziertem Folk und wildem Barock. Ein originelles Werk, das Eigenkompositionen mit dem Repertoire der Thiérache verbindet, maßgeschneidert für Stimmen, Bögen und einen Hardanger d’amore, einen komischen Vogel, halb Harfe, halb Violine. Dauer: 70 Minuten

Italiano :

Sapete da dove vengono questi uccelli rari e poco conosciuti? Molti dicono di averli visti lasciare la luna in un volo complesso e incongruo. Altri li hanno visti nidificare, invisibili, sui tetti delle nostre città. Ma nessuno di loro ci parla del loro canto. Eppure… Margaux Liénard, convinto della loro venuta e del loro talento, ha composto e scritto l’Euphonie des Coquecigrues, un’armoniosa combinazione di suoni e canti tra il folk addomesticato e il barocco selvaggio. Un’opera originale che unisce composizioni personali e repertorio thiérache, fatta su misura per voce, archi e un Hardanger d’amore, uno strano uccello metà arpa e metà violino. Durata: 70 minuti

Espanol :

¿Sabe de dónde proceden estas aves raras y poco conocidas? Muchos dicen haberlas visto salir de la luna en un vuelo complejo e incongruente. Otros las han visto anidar, invisibles en los tejados de nuestras ciudades. Pero ninguno nos habla de su canto. Y sin embargo… Margaux Liénard, convencida de su llegada y de su talento, compuso y escribió la Euphonie des Coquecigrues, una armoniosa combinación de sonidos y cantos entre el folk domesticado y el barroco salvaje. Una obra original que combina composiciones personales y repertorio Thiérache, hecha a medida para voz, arcos y un Hardanger d’amore, un extraño pájaro mitad arpa, mitad violín. Duración: 70 minutos

