L’euphonie des Coquecigrues Tergnier
L’euphonie des Coquecigrues
7 Rue Marceau Tergnier Aisne
Début : 2026-01-30 20:30:00
Savez-vous d’où viennent les coquecigrues, ces oiseaux rares et
méconnus ?
Beaucoup disent les avoir vues quitter la lune dans un vol
complexe et incongru.
D’autres les ont vues nicher, invisibles sur les faîtages de nos
villes. Mais aucun ne nous parle de leur chant. Et pourtant…
Margaux Liénard, convaincue de leur venue et de leur
talent, compose et écrit au détour d’un rêve, l’Euphonie des
Coquecigrues, une combinaison harmonieuse de sons et de
chansons entre folk domestiqué et baroque sauvage.
Une oeuvre originale sur mesure pour voix, archets et un
Hardanger d’amore, drôle d’oiseau mi-harpe, mi-violon.
La surprise est totale surtout quand apparaissent les petites
mains du Conservatoire… 9 .
7 Rue Marceau Tergnier 02700 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 40 24 40 centre.culturel@ville-tergnier.fr
