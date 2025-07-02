L’euphonie des Coquecigrues Tergnier

L’euphonie des Coquecigrues

7 Rue Marceau Tergnier Aisne

Début : 2026-01-30 20:30:00

2026-01-30

Savez-vous d’où viennent les coquecigrues, ces oiseaux rares et

méconnus ?

Beaucoup disent les avoir vues quitter la lune dans un vol

complexe et incongru.

D’autres les ont vues nicher, invisibles sur les faîtages de nos

villes. Mais aucun ne nous parle de leur chant. Et pourtant…

Margaux Liénard, convaincue de leur venue et de leur

talent, compose et écrit au détour d’un rêve, l’Euphonie des

Coquecigrues, une combinaison harmonieuse de sons et de

chansons entre folk domestiqué et baroque sauvage.

Une oeuvre originale sur mesure pour voix, archets et un

Hardanger d’amore, drôle d’oiseau mi-harpe, mi-violon.

La surprise est totale surtout quand apparaissent les petites

mains du Conservatoire… 9 .

7 Rue Marceau Tergnier 02700 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 40 24 40 centre.culturel@ville-tergnier.fr

