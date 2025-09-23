LEUR HISTOIRE, LA MÉMOIRE… MON HABITUS | DIEGO SOLER Lodève

LEUR HISTOIRE, LA MÉMOIRE… MON HABITUS | DIEGO SOLER Lodève mardi 23 septembre 2025.

LEUR HISTOIRE, LA MÉMOIRE… MON HABITUS | DIEGO SOLER

Rue Joseph Galtier Lodève Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-23

fin : 2025-09-23

Date(s) :

2025-09-23

Diego Soler est docteur en sociologie et petit-fils de républicain espagnol. Dans son ouvrage, il tente de comprendre les effets de la Retirada et de l’exil vécus par sa famille.

Son récit-témoignage retrace la dure réalité du franquisme, le déracinement, la résilience, le courage et la solidarité. Il invite à réfléchir sur la mémoire, les racines et l’altérité. .

Rue Joseph Galtier Lodève 34700 Hérault Occitanie +33 4 11 95 04 80 mediatheque@lodeve.com

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement LEUR HISTOIRE, LA MÉMOIRE… MON HABITUS | DIEGO SOLER Lodève a été mis à jour le 2025-09-10 par 34 OT LODEVOIS ET LARZAC