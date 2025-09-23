LEUR HISTOIRE, LA MÉMOIRE… MON HABITUS | DIEGO SOLER Lodève
LEUR HISTOIRE, LA MÉMOIRE… MON HABITUS | DIEGO SOLER
Lodève
23 septembre 2025
fin : 2025-09-23
2025-09-23
Diego Soler est docteur en sociologie et petit-fils de républicain espagnol. Dans son ouvrage, il tente de comprendre les effets de la Retirada et de l'exil vécus par sa famille.
Son récit-témoignage retrace la dure réalité du franquisme, le déracinement, la résilience, le courage et la solidarité. Il invite à réfléchir sur la mémoire, les racines et l'altérité.
Rue Joseph Galtier Lodève 34700 Hérault Occitanie +33 4 11 95 04 80 mediatheque@lodeve.com
