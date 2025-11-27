Leur voix, notre Combat Maison de Quartier de Welferding Sarreguemines

Leur voix, notre Combat

Maison de Quartier de Welferding 161 rue de France Sarreguemines Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2025-11-27 14:00:00

fin : 2025-11-27 17:00:00

Date(s) :

2025-11-27

À l’occasion de la Journée Internationale de lutte contre les violences faites aux femmes le CIDFF en partenariat avec la ville de Sarreguemines et la Communauté d’Agglomération Sarreguemines Confluences organisent un théâtre interactif animé par la Compagnie Zellig Art Oratoire, suivi d’un débat.

Cette rencontre s’inscrit dans la continuité des actions menées sur notre territoire en faveur de la prévention et de la lutte contre les violences faites aux femmes.Adultes

0 .

Maison de Quartier de Welferding 161 rue de France Sarreguemines 57200 Moselle Grand Est +33 9 74 71 55 55 direction@cidffmoselleest@gmail.com

English :

To mark the International Day for the Elimination of Violence against Women, the CIDFF, in partnership with the town of Sarreguemines and the Communauté d’Agglomération Sarreguemines Confluences, is organizing an interactive theater performance by Compagnie Zellig Art Oratoire, followed by a debate.

The event is part of a series of initiatives to prevent and combat violence against women in the Sarreguemines region.

German :

Anlässlich des Internationalen Tages zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen organisiert das CIDFF in Zusammenarbeit mit der Stadt Sarreguemines und der Communauté d’Agglomération Sarreguemines Confluences ein interaktives Theater, das von der Compagnie Zellig Art Oratoire geleitet wird, mit anschließender Diskussion.

Diese Veranstaltung ist Teil der Kontinuität der Maßnahmen, die in unserem Gebiet zur Prävention und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen durchgeführt werden.

Italiano :

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il CIDFF, in collaborazione con la città di Sarreguemines e la Comunità urbana di Sarreguemines Confluences, organizza uno spettacolo teatrale interattivo della Compagnie Zellig Art Oratoire, seguito da un dibattito.

L’evento si inserisce nell’ambito del lavoro di prevenzione e lotta alla violenza contro le donne in corso nella nostra regione.

Espanol :

Con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el CIDFF, en colaboración con la ciudad de Sarreguemines y la Comunidad Urbana de Sarreguemines Confluences, organiza una representación teatral interactiva a cargo de la Compagnie Zellig Art Oratoire, seguida de un debate.

Este acto se inscribe en el marco de las acciones que se llevan a cabo en nuestra región para prevenir y combatir la violencia contra las mujeres.

L’événement Leur voix, notre Combat Sarreguemines a été mis à jour le 2025-11-06 par OT COMMUNAUTAIRE SARREGUEMINES CONFLUENCES