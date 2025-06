L’Eure du Banquet Chartres 6 juillet 2025 12:00

Rendez-vous dimanche 6 juillet 2025 de 12h00 à 16h00 pour la 2e édition de l’Eure du Banquet à Chartres, rue de la Tannerie !

Au menu une terrine de volaille, un veau marengo accompagné de pommes de terres écrasées, et un entremet vanille-fruits rouges. Le tout pour 44€ par personne, incluant vin, eau minérale et café. La musique guinguette s’ajoutera à l’événement. Un délicieux repas préparé par les commerçants du quartier Le Moulin de Ponceau, Les Feuillantines, L’Estocade et Le Smile. Une table impressionnante de 200 mètres de long vous attend, où vous pourrez vous attabler avec près de 400 personnes dans une ambiance conviviale et dans un esprit « déjeuner sur l’herbe », digne d’un tableau impressionniste de Monet… Munissez-vous d’un chapeau de canotier et d’une crème solaire. Un événement organisé par les Vitrines C’Chartres. 44 .

English :

Join us on Sunday, July 6, 2025 from 12:00 to 16:00 for the 2nd edition of the Eure du Banquet in Chartres, rue de la Tannerie!

German :

Wir treffen uns am Sonntag, den 6. Juli 2025, von 12.00 bis 16.00 Uhr zur zweiten Ausgabe des Eure du Banquet in Chartres, rue de la Tannerie!

Italiano :

Unitevi a noi domenica 6 luglio 2025 dalle 12.00 alle 16.00 per la seconda edizione dell’Eure du Banquet a Chartres, in rue de la Tannerie!

Espanol :

Acompáñenos el domingo 6 de julio de 2025, de 12.00 a 16.00 horas, en la 2ª edición de Eure du Banquet, en Chartres, rue de la Tannerie

