L’Europe à l’heure du retour des empires Musée de Bretagne Rennes Samedi 22 novembre, 14h30 Ille-et-Vilaine

Les États-Unis sont-ils en train de renouer avec l’expansion territoriale ? La stratégie de Poutine a-t-elle trouvé un soutien dans l’administration américaine ? Selon Vladislav Sourkov, longt

Celle de la Russie, de la Chine, de la Turquie, d’Israël, et maintenant des États-Unis de Trump. Comment l’Union européenne peut-elle faire face au retour des logiques impériales ?

Un sujet au cœur du dernier ouvrage de la revue Grand Continent, _L’Empire de l’ombre. Guerre et terre au temps de l’IA_ (Gallimard), font l’objet d’une table ronde avec **Ludovic Tournès**, professeur à l’Université de Genève, **Elsa Vidal**, rédactrice en chef de RFI en langue russe, **Olena Tregub**, spécialiste de la défense (Ukraine).

_Rencontre animée par_ _Florian Louis, Le Grand Continent, en partenariat avec le_ Grand Continent_._

Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-22T14:30:00.000+01:00

Fin : 2025-11-22T16:00:00.000+01:00

Musée de Bretagne Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine