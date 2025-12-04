L’Europe au défi des dettes publiques Sciences Po Rennes – Amphi Lanjuinais Rennes Jeudi 4 décembre, 18h00 Ille-et-Vilaine

Ce Rendez-vous d’Europe « Hors-série » se tiendra le jeudi 4 décembre 2025 à Sciences Po Rennes.

### Intervenant

* **Frédéric Allemand**, Chercheur à l’Université du Luxembourg.

### Organisateurs

Ce Rendez-vous d’Europe « Hors série » est coorganisé par l’Institut de l’Ouest Droit et Europe (IODE, UMR CNRS) et l’association Europe Rennes 35, il est mené avec le soutien de la Ville de Rennes.

### Inscription

Déroulement de la conférencesur un format en présentiel et accessible en distanciel :

– présentiel à Sciences Po Rennes – Amphi Lanjuinais

– distanciel avec inscription sur Zoom via le lien suivant :

_lien à venir_

Après votre inscription, vous recevrez un e-mail de confirmation contenant les instructions pour rejoindre la réunion.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-12-04T18:00:00.000+01:00

Fin : 2025-12-04T19:30:00.000+01:00

1



Sciences Po Rennes – Amphi Lanjuinais 104 Bd de la Duchesse Anne 35700 Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35700 Ille-et-Vilaine