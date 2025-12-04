L’Europe au défi des dettes publiques Sciences Po Rennes – Amphi Lanjuinais Rennes
L’Europe au défi des dettes publiques Sciences Po Rennes – Amphi Lanjuinais Rennes jeudi 4 décembre 2025.
L’Europe au défi des dettes publiques Sciences Po Rennes – Amphi Lanjuinais Rennes Jeudi 4 décembre, 18h00 Ille-et-Vilaine
Ce Rendez-vous d’Europe « Hors-série » se tiendra le jeudi 4 décembre 2025 à Sciences Po Rennes.
### Intervenant
* **Frédéric Allemand**, Chercheur à l’Université du Luxembourg.
### Organisateurs
Ce Rendez-vous d’Europe « Hors série » est coorganisé par l’Institut de l’Ouest Droit et Europe (IODE, UMR CNRS) et l’association Europe Rennes 35, il est mené avec le soutien de la Ville de Rennes.
### Inscription
Déroulement de la conférencesur un format en présentiel et accessible en distanciel :
– présentiel à Sciences Po Rennes – Amphi Lanjuinais
– distanciel avec inscription sur Zoom via le lien suivant :
_lien à venir_
Après votre inscription, vous recevrez un e-mail de confirmation contenant les instructions pour rejoindre la réunion.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2025-12-04T18:00:00.000+01:00
Fin : 2025-12-04T19:30:00.000+01:00
1
Sciences Po Rennes – Amphi Lanjuinais 104 Bd de la Duchesse Anne 35700 Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35700 Ille-et-Vilaine