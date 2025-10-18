L’Europe en scène Centre Culturel Athanor Guérande

L'Europe en scène Centre Culturel Athanor Guérande samedi 18 octobre 2025.

L’Europe en scène

Centre Culturel Athanor 2 avenue Anne de Bretagne Guérande Loire-Atlantique

Début : 2025-10-18 18:00:00

fin : 2025-10-18 22:00:00

2025-10-18

Ils sont 15 jeunes à avoir parcouru les institutions européennes à Paris, Bruxelles et Strasbourg, accompagnés dans leur projet par le Spot 15-25 ans.

Cette soirée festive, qu’ils ont concocté en point d’orgue à cette année de découverte, proposera des concerts et des animations ludiques sur l’histoire et les institutions, les pays et leurs différences culturelles, et mettra à l’honneur la mobilité européenne et l’engagement des jeunes. .

Centre Culturel Athanor 2 avenue Anne de Bretagne Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 24 73 30 athanor@ville-guerande.fr

