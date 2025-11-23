L’Europe – mémoires divisées, mémoires partagées Musée de Bretagne Rennes
gratuit
Divisée en deux il y a encore 40 ans, longtemps marquée par les guerres entre ses peuples, l’Europe n’a pas qu’une seule mémoire en héritage.
En quoi ces mémoires sont-elles (encore) conflictuelles, différentes, partageables ? Et quel statut dans nos mémoires collectives est donné à la dernière grande guerre sur le sol européen, en Ex-yougoslavie ? Comment faire « culture commune » à partir de cette diversité ? Avec **Thomas Serrier**, historien, co-directeur de _Lieux de mémoire européens ;_ **Christine Cadot**, professeur en Sciences politiques, spécialiste des mémoires collectives européennes, **Maja Salkić Burazerović**, directrice du SARTR, théâtre de la guerre de Sarajevo
_Rencontre animée par Corinne Poulain, directrice des Champs Libres._
Début : 2025-11-23T14:30:00.000+01:00
Fin : 2025-11-23T16:00:00.000+01:00
Musée de Bretagne Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine