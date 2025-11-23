L’Europe – mémoires divisées, mémoires partagées Musée de Bretagne Rennes

L'Europe – mémoires divisées, mémoires partagées
Musée de Bretagne
Rennes
dimanche 23 novembre 2025.

gratuit

Divisée en deux il y a encore 40 ans, longtemps marquée par les guerres entre ses peuples, l’Europe n’a pas qu’une seule mémoire en héritage.

En quoi ces mémoires sont-elles (encore) conflictuelles, différentes, partageables ? Et quel statut dans nos mémoires collectives est donné à la dernière grande guerre sur le sol européen, en Ex-yougoslavie ? Comment faire « culture commune » à partir de cette diversité ? Avec **Thomas Serrier**, historien, co-directeur de _Lieux de mémoire européens ;_ **Christine Cadot**, professeur en Sciences politiques, spécialiste des mémoires collectives européennes, **Maja Salkić Burazerović**, directrice du SARTR, théâtre de la guerre de Sarajevo

_Rencontre animée par Corinne Poulain, directrice des Champs Libres._

Musée de Bretagne
Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES
Ille-et-Vilaine