L’Europe puissance quelle réalité ? Par Monsieur Kronenberger Salle colloque 2 bâtiment multimédia Aix-en-Provence

Lundi 29 septembre 2025 de 14h30 à 16h. Salle colloque 2 bâtiment multimédia 29 avenue Robert Schuman Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Dans un discours prononcé à la Sorbonne en septembre 2017, le président de la République Emmanuel Macron, récemment élu, avait clairement rappelé l’impérieuse nécessité de voir s’affirmer une « Europe puissance » stratégiquement autonome.

Cet impératif a été renforcé d’une part par l’invasion de l’Ukraine par la Russie, en février 2022, synonyme du retour de la guerre sur le sol européen, et d’autre part par le retour de Donald Trump à la Maison Blanche en janvier 2025. L’Union européenne se trouve donc à la croisée des chemins dans un monde de plus en plus instable où chaque puissance tend à jouer son propre jeu avec les cartes dont elle dispose. .

English :

In a speech delivered at the Sorbonne in September 2017, the recently elected President of the French Republic, Emmanuel Macron, clearly reiterated the imperative need for a strategically autonomous « powerful Europe ».

German :

In einer Rede an der Sorbonne im September 2017 hatte der frisch gewählte Staatspräsident Emmanuel Macron deutlich auf die dringende Notwendigkeit hingewiesen, dass sich eine strategisch eigenständige « Macht Europa » durchsetzen müsse.

Italiano :

In un discorso pronunciato alla Sorbona nel settembre 2017, il neoeletto Presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron, ha ribadito chiaramente l’imperativo di veder nascere una « potente Europa » strategicamente autonoma.

Espanol :

En un discurso pronunciado en la Sorbona en septiembre de 2017, el recién elegido presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron, reiteró claramente la necesidad imperiosa de ver surgir una « Europa poderosa » estratégicamente autónoma.

