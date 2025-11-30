Leurs Champs du Cœur Lainsecq

Leurs Champs du Cœur

Salle des fêtes Lainsecq Yonne

Gratuit

Début : 2025-11-30 17:00:00

fin : 2025-11-30

2025-11-30

Dans le cadre du festival Alimenterre, projection de Leurs Champs du Cœur. .

Salle des fêtes Lainsecq 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté mairie-lainsecq@orange.fr

