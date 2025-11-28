Leurs champs du coeur projection débat Rue d’Osse Sellières

Leurs champs du coeur projection débat

Dans le cadre du festival ALIMENTERRE, édition 2025, le Comité des fêtes de Sellières, la médiathèque de Sellières et le CPIE Bresse du Jura vous invitent à la projection du documentaire LEURS CHAMPS DU CŒUR , réalisé en 2025 par Mickaël Denis-Shi.

Comment assurer une production alimentaire de qualité, rémunératrice pour ceux qui la produisent et accessible au plus grand nombre ? C’est cette question apparemment insoluble qui sert de point de départ à un tour de France de 15 agriculteurs et agricultrices

qui nous parlent de leurs galères, des solutions possibles, de la beauté du métier aussi. A cœurs ouverts, ils nous livrent des témoignages sincères, touchants, qui donnent envie de se mettre en mouvement pour, collectivement, améliorer notre manière de nous

nourrir.

La projection sera suivie d’un temps d’échanges et se terminera par un pot de l’amitié. .

