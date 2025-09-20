Leurs Majestés :Homards et Langoustes Musée de la carte postale Antibes

Leurs Majestés :Homards et Langoustes 20 et 21 septembre Musée de la carte postale Alpes-Maritimes

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Exposition de cartes postales sur le thème des Homards et des Langoustes

Musée de la carte postale 4 av Tournelli 06600 Antibes Antibes 06160 Juan-les-Pins Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 93 34 24 88 http://www.antibesjuanlespins.com Accés PMR

Musée de la Carte Postale