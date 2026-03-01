L’eutierrie – Résonances du vivant Galerie du Montparnasse Paris

À travers les regards croisés de Thierry de Gueyer et d’Élise Chrétien, la Galerie du Montparnasse devient le théâtre d’une rencontre entre la force vitale du mouvement et la sérénité de l’appartenance à la Terre.

Avec sa série Fluxus Natura, Thierry de Gueyer nous invite à une dissolution du temps. Ses photographies, imprégnées d’un impressionnisme contemporain, ne cherchent pas à figer le paysage mais à en capturer le souffle. Par un usage du flou intentionnel, il révèle les flux invisibles qui nous entourent : des cascades de feuilles rouges comme des souvenirs, des vortex de lumière et des textures végétales qui fondent en poésie pure. Ici, la nature est une énergie en perpétuelle métamorphose, un rappel que rien n’est immuable.

Élise Chrétien explore dans son travail le concept de L’eutierrie, théorisé par le philosophe de l’environnement Glenn Albrecht. Conçue à partir de photographies argentiques, la série explore ce sentiment de paix et de connexion profonde qui nous envahit face à la force d’un paysage à l’horizon inépuisable ou devant les infinis détails des matières de la nature. Par un travail de voiles colorés et de jeux d’échelle, ces images énigmatiques viennent confondre le regard, pour évoquer le vertige presque irréel et apaisant propre à l’émotion de l’eutierrie. Un refuge de permanence tranquille au cœur des transformations environnementales.

L’exposition offre un parcours sensoriel : là où les vibrations chromatiques de Thierry de Gueyer célèbrent le changement, les paysages intimes d’Élise Chrétien invitent à la connexion. Ensemble, il·elles nous proposent d’explorer l’émerveillement et le vertige apaisant de ne faire qu’un avec le vivant.

L’eutierrie, dans le cadre de l’exposition photographique Résonances du vivant.

Du samedi 28 mars 2026 au mercredi 08 avril 2026 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 14h00 à 20h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-28T15:00:00+01:00

fin : 2026-04-08T23:00:00+02:00

Date(s) : 2026-03-28T14:00:00+02:00_2026-03-28T20:00:00+02:00;2026-03-29T14:00:00+02:00_2026-03-29T20:00:00+02:00;2026-03-30T14:00:00+02:00_2026-03-30T20:00:00+02:00;2026-03-31T14:00:00+02:00_2026-03-31T20:00:00+02:00;2026-04-01T14:00:00+02:00_2026-04-01T20:00:00+02:00;2026-04-02T14:00:00+02:00_2026-04-02T20:00:00+02:00;2026-04-03T14:00:00+02:00_2026-04-03T20:00:00+02:00;2026-04-04T14:00:00+02:00_2026-04-04T20:00:00+02:00;2026-04-05T14:00:00+02:00_2026-04-05T20:00:00+02:00;2026-04-06T14:00:00+02:00_2026-04-06T20:00:00+02:00;2026-04-07T14:00:00+02:00_2026-04-07T20:00:00+02:00;2026-04-08T14:00:00+02:00_2026-04-08T20:00:00+02:00

Galerie du Montparnasse 55 rue de Montparnasse 75014 Paris

https://mairie14.paris.fr/pages/la-galerie-du-montparnasse-11092



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