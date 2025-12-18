L’évadation de la tour fatale enflammée Théâtre de Poche Graslin Nantes
L’évadation de la tour fatale enflammée Théâtre de Poche Graslin Nantes jeudi 22 janvier 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-01-31 21:00 – 22:10
Gratuit : non Tout public – Age minimum : 10 et Age maximum : 99
Cette parodie des films d’action des années 90 vous plongera dans un tourbillon d’adrénaline. Préparez-vous pour un spectacle explosif où le courage et le rire se mêlent dans un cocktail détonant ! Dans la grande tour TV+, un entretien d’embauche tourne au cauchemar lorsqu’un groupe de braqueurs fait irruption, déterminé à s’emparer d’un mystérieux coffre caché dans l’immeuble. Coincés à l’intérieur, Tom un technicien de surface, Benjamin le PDG, et Emma, une candidate, doivent unir leurs forces pour échapper à cette prise d’otages. Lien vidéo : https://youtu.be/wuGfwaYRHYs?si=wHuN4d0JoOG2jvsI
Théâtre de Poche Graslin Nantes 44003
