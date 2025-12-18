L’évadation de la tour fatale enflammée Théâtre de Poche Graslin Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-31 21:00 – 22:10

Gratuit : non Tout public – Age minimum : 10 et Age maximum : 99

Cette parodie des films d’action des années 90 vous plongera dans un tourbillon d’adrénaline. Préparez-vous pour un spectacle explosif où le courage et le rire se mêlent dans un cocktail détonant ! Dans la grande tour TV+, un entretien d’embauche tourne au cauchemar lorsqu’un groupe de braqueurs fait irruption, déterminé à s’emparer d’un mystérieux coffre caché dans l’immeuble. Coincés à l’intérieur, Tom un technicien de surface, Benjamin le PDG, et Emma, une candidate, doivent unir leurs forces pour échapper à cette prise d’otages. Lien vidéo : https://youtu.be/wuGfwaYRHYs?si=wHuN4d0JoOG2jvsI

Théâtre de Poche Graslin Nantes 44003

