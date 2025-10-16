L’Évadée Festival d’automne L’Évadée Chalon-sur-Saône

L’Évadée 11 Impasse de l’Ancienne Prison Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Tarif : 9 – 9 – EUR

Début : 2025-10-16

fin : 2025-10-18

2025-10-16

L’Évadée est de retour avec son festival d’automne ! Au programme, du jazz, un spectacle tout public, une dégustation de vin, une déambulation, musique grecque, violon solo, harpe et percussions, salsa… vous en mettront plein les esgourdes et les mirettes ! On vous attend du 16 au 18 octobre ! .

