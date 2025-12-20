L’Evadée Méliscènes

> Quiberon Mercredi 11 mars 17h

Séance scolaire à Quiberon Jeudi 12 mars 10h

(Les petites histoires Félines volume 1)

Marionnette sur fils

Spectacle sans paroles

Dès 3 ans 30 min

L’Évadée, du Teatro Golondrino, est une histoire de marionnettes à fils, sans paroles, qui relate l’histoire d’un chat gardien d’un coffre. Rien ne doit s’en échapper, pas même un souffle. Pourtant, contre toute attente, un être des plus improbables va tenter l’échappée…

L’Évadée est une fable féline sans parole, où nous est raconté l’ardeur et la persévérance de deux êtres liés par un destin inattendu.

Des fils… des nœuds… des êtres suspendus… et leurs vies se croisent, s’emmêlent, se délient. Un court instant les histoires félines nous racontent le hasard… les choses simples qui marchent avec des systèmes compliqués, des systèmes simples qui compliquent les choses… L’aventure marionnette avec des hic des toc et des clic … Un langage universel parlant de liberté, d’amour et de poésie. .

Maison des Associations Quiberon 56170 Morbihan Bretagne +33 2 97 24 01 23

