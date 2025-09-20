L’évangéliaire carolingien de Gannat Eglise Sainte Croix Gannat

L’évangéliaire de Gannat est un manuscrit enluminé du dernier quart du IXe siècle qui faisait partie de trésor de l’église Sainte-Croix, à Gannat (Allier). Il est exposé aujourd’hui au musée Yves-Machelon, au château de Gannat. Mais pendant plusieurs décennies, il était utilisé durant les offices à l’église Sainte Croix.

Durant les journées du patrimoine, l’associaiton des « Amis des églises de Gannat » vous invite à découvrir l’exposition photographique qui lui est consacrée dans la chapelle Saint Jean.

Eglise Sainte Croix place Hennequin 03800 Gannat Gannat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes

