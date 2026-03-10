L’Évangile de la révolution – Ciné-débat Ciné-Théâtre Bonne Garde Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-18 20:00 – 23:30

Gratuit : non 6 € Tout public

« L’Évangile de la révolution » – Documentaire réalisé par François-Xavier Drouet (France, Belgique – 2024) 1h55 « Le souffle révolutionnaire qu’a connu l’Amérique latine au XXe siècle doit beaucoup à la participation de millions de chrétiens, engagés dans les luttes politiques au nom de leur foi. Portés par la théologie de la libération, ils ont défié les régimes militaires et les oligarchies au péril de leur vie. À rebours de l’idée de la religion comme opium du peuple, le film part à la rencontre d’hommes et de femmes qui ont cru voir dans la révolution l’avènement du Royaume de Dieu, sur la terre plutôt qu’au ciel. » À travers des images d’archives et des interviews, François-Xavier Drouet retrace l’histoire des luttes révolutionnaires d’Amérique latine et la place qu’y a jouée la religion catholique. Après la projection du film, un échange aura lieu en présence de :- François-Xavier Drouet (réalisateur),- CCFD-Terre Solidaire,- Jacques Tribout (théologien, ancien coopérant en Equateur) et Jeannette Garreau (religieuse ayant vécu au Mexique). Sur les thèmes de l’histoire de l’Amérique latine et la Théologie de la libération. En partenariat avec CCFD-Terre Solidaire

Ciné-Théâtre Bonne Garde Nantes Sud Nantes 44200

02 51 83 66 71 https://www.cinemalebonnegarde.com



