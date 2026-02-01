L’évangile de la révolution

36 Avenue Ventadour Tulle Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-05

fin : 2026-02-05

Date(s) :

2026-02-05

L’évangile de la révolution de François-Xavier Drouet

Le souffle révolutionnaire qu’a connu l’Amérique latine au XXe siècle doit beacoup à la participation de milloins de chrétiens, engagés dans les luttes politiques au nom de leur foi. Portés par la théologie de la libération, ils ont défié les régimes militaires et les oligarchies au péril de leur vie.

Projection en présence du réalisateur.

En partenariat avec la LDH 19 et le CCFD Terre Solidaire .

36 Avenue Ventadour Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 26 32 25

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : L’évangile de la révolution

L’événement L’évangile de la révolution Tulle a été mis à jour le 2026-01-28 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze