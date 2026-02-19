Levántate, soulève-toi !

7 Rue Saint-Roch Jeu-les-Bois Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-03-06

fin : 2026-03-06

Date(s) :

2026-03-06

La Secousse est particulièrement heureuse d’accueillir Levántate, soulève-toi ! un magnifique spectacle de théâtre musical tout terrain. Deux influenceurs.euse.s éthiques des réseaux sociaux vont nous livrer leurs solutions en chansons pour sauver le monde !

Un duo croustillant et sarcastique en chansons. Des influenceurs détonants et grinçants qui nous parle de la fonte des classes en polyphonies, de green-and-pink-and-revolt washing à l’accordéon, de développement anti-personnel aux saxophones, d’inégalités inégalées au banjolele, et de révolution incisive avec amour. Les références musicales populaires et politiques et des styles musicaux variés (opéra, rap, r’n’b, variété…) se mélangent pour que toutes et tous puissent s’y retrouver et partager le plaisir de fredonner ensemble. Du vrai théâtre musical populaire et mouvementé !

Quand la pop s’empare des thèmes révolutionnaires, nos corps ne peuvent résister. Déhanchés et poings levés assurés !

Avec Lisa Lehoux et Robin Mora de la Cie Sale Gamine

Durée 1h Tout public à partir de 8 ans .

7 Rue Saint-Roch Jeu-les-Bois 36120 Indre Centre-Val de Loire +33 6 65 02 30 68 contact@lasecousse.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Experience spring on the farm with Bienvenue à la ferme. Every year, every weekend from April to June, the farmers of the Bienvenue à la ferme network offer you many activities and festivities in their farms. Egg hunt, open days, tasting of farm products

L’événement Levántate, soulève-toi ! Jeu-les-Bois a été mis à jour le 2026-02-19 par OT Châteauroux Berry Tourisme