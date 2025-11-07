LEVANTATE ! Spectacle tout public de la Cie Sale Gamine La Parenthèse Saint-Jean-en-Royans
LEVANTATE ! Spectacle tout public de la Cie Sale Gamine La Parenthèse Saint-Jean-en-Royans vendredi 7 novembre 2025.
LEVANTATE ! Spectacle tout public de la Cie Sale Gamine
La Parenthèse 3 rue des écoles Saint-Jean-en-Royans Drôme
Début : 2025-11-07 20:00:00
fin : 2025-11-07
2025-11-07
Comment sauver le monde en 60 min ?
Un duo croustillant et sarcastique en théâtre et chansons.
La Parenthèse 3 rue des écoles Saint-Jean-en-Royans 26190 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 76 36 09 74 lacinquiemesaisonaccr@gmail.com
English :
How to save the world in 60 minutes?
A crunchy, sarcastic duet of theater and song.
German :
Wie rettet man die Welt in 60 Minuten?
Ein knackiges und sarkastisches Duo aus Theater und Gesang.
Italiano :
Come salvare il mondo in 60 minuti?
Un duetto croccante e sarcastico di teatro e canzone.
Espanol :
¿Cómo salvar el mundo en 60 minutos?
Un dúo crujiente y sarcástico de teatro y canción.
