LEVANTATE ! Spectacle tout public de la Cie Sale Gamine La Parenthèse Saint-Jean-en-Royans

LEVANTATE ! Spectacle tout public de la Cie Sale Gamine

La Parenthèse 3 rue des écoles Saint-Jean-en-Royans Drôme

Début : 2025-11-07 20:00:00

fin : 2025-11-07

2025-11-07

Comment sauver le monde en 60 min ?

Un duo croustillant et sarcastique en théâtre et chansons.

La Parenthèse 3 rue des écoles Saint-Jean-en-Royans 26190 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 76 36 09 74 lacinquiemesaisonaccr@gmail.com

English :

How to save the world in 60 minutes?

A crunchy, sarcastic duet of theater and song.

German :

Wie rettet man die Welt in 60 Minuten?

Ein knackiges und sarkastisches Duo aus Theater und Gesang.

Italiano :

Come salvare il mondo in 60 minuti?

Un duetto croccante e sarcastico di teatro e canzone.

Espanol :

¿Cómo salvar el mundo en 60 minutos?

Un dúo crujiente y sarcástico de teatro y canción.

