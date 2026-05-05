Plouha

L’évasion Shelburn

Kersaozon Plouha Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 15:00:00

fin : 2026-07-29 17:00:00

Date(s) :

2026-07-29

Arpentez les chemins empruntés par les résistants et les aviateurs alliés durant la Seconde Guerre Mondiale. Sur inscription. Gratuit -10 ans. .

Kersaozon Plouha 22580 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 70 12 47

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English :

L’événement L’évasion Shelburn Plouha a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de tourisme Falaises d’Armor