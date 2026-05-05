L’évasion Shelburn Plouha
L’évasion Shelburn Plouha mercredi 16 septembre 2026.
Plouha
L’évasion Shelburn
Kersaozon Plouha Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16 15:00:00
fin : 2026-09-16 17:00:00
Date(s) :
2026-09-16
Arpentez les chemins empruntés par les résistants et les aviateurs alliés durant la Seconde Guerre Mondiale. Sur inscription. Gratuit -10 ans. .
Kersaozon Plouha 22580 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 70 12 47
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English :
L’événement L’évasion Shelburn Plouha a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de tourisme Falaises d’Armor
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