L'Eveil des Sens au Château de Calassou – Lieu-dit Calassou Duravel 2 juillet 2025 18:30

Lot

L'Eveil des Sens au Château de Calassou Lieu-dit Calassou Château de Calassou Duravel Lot

Tarif : 18 EUR

18

Tarif de base plein tarif

Tarif adulte

Date et horaire :

Début : 2 juillet 2025 18:30

Fin : 27 août 2025

Date(s) :

2025-07-02

Venez découvrir l’exploitation familiale avec une visite guidée des vignes et de la cave de dégustation des vins suivi d’un repas champêtre (vin non compris).

Réservation obligatoire.

Dégustation des vins AOP Cahors Rouge, Côtes du Lot Rosé, Côtes du Lot blanc

Le menu est composé de :

Assiette gourmande

Magret de canard (ou saucisse pour les enfants)

Pommes de terre sautées

Cabécou

Melon 18 .

Lieu-dit Calassou Château de Calassou

Duravel 46700 Lot Occitanie +33 6 82 03 47 77

English :

Come and discover the family business with a guided tour of the vineyards and wine-tasting cellar, followed by a country-style meal (wine not included).

Reservations required.

German :

Entdecken Sie den Familienbetrieb mit einer Führung durch die Weinberge und den Weinkeller mit Weinprobe, gefolgt von einem ländlichen Essen (Wein nicht inbegriffen).

Reservierung erforderlich.

Italiano :

Venite a scoprire l’azienda di famiglia con una visita guidata ai vigneti e alla cantina di degustazione, seguita da una cena in stile contadino (vino escluso).

Prenotazione obbligatoria.

Espanol :

Venga a descubrir la empresa familiar con una visita guiada por los viñedos y la bodega de degustación, seguida de una comida campestre (vino no incluido).

Imprescindible reservar.

