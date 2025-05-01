L’éveil des sens Château Montifaud Château Montifaud Jarnac-Champagne

Château Montifaud 36, route d'Archiac Jarnac-Champagne Charente-Maritime

Tarif : 14 – 14 – 14 EUR

Début : Vendredi 2025-05-01 09:30:00

2025-05-01 2025-10-01

De la Distillerie au Chai, vous serez plongés immédiatement au cœur de notre savoir-faire à l’aide de tous vos sens.

Château Montifaud 36, route d’Archiac Jarnac-Champagne 17520 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 49 50 77 vallet@chateau-montifaud.com

English : Senses Awakening Montifaud Castle

From the Distillery to the Chai, you’ll be immediately immersed in the heart of our expertise, using all your senses.

German :

Von der Destillerie bis zum Weinkeller werden Sie mit all Ihren Sinnen in unser Know-how eintauchen.

Italiano :

Dalla Distilleria al Chai, vi immergerete direttamente nel cuore della nostra esperienza, utilizzando tutti i vostri sensi.

Espanol :

De la Destilería al Chai, se sumergirá de lleno en el corazón de nuestro saber hacer, utilizando todos sus sentidos.

