L’EVEIL DES SENS CLOCHE ET VIN EN HARMONIE Hérépian

L’EVEIL DES SENS CLOCHE ET VIN EN HARMONIE

Avenue de l’Escandoune Hérépian Hérault

Tarif : 15 – 15 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-19

fin : 2025-10-19

Date(s) :

2025-10-19

Vivez une expérience sensorielle riche et immersive unique au Musée de la Cloche et de la Sonnaille avec Michel, artisan dégustateur !

Associez le son des sonnailles aux vins de la Haute Vallée de l’Orb pour un voyage gustatif et auditif inoubliable ! Prêt à relever le défis ?

Cela réveillera-t-il de nouvelles saveurs dans le vin… ? Vous le découvrirez avec cette dégustation qui sonne !

Pour vous restaurer après cette expérience inédite, n’hésitez pas à tester un de nos restaurants Vignobles & Découvertes

– L’Ocre Rouge à Hérépian 04 67 95 06 93

Vous souhaitez prolonger votre venue ? Voici quelques hébergements Vignobles & Découvertes à proximité

– Des lits sur la place, Chambres d’hôtes à Hérépian 04 67 23 16 84

– Camping L’Oliveraie à Laurens 04 67 90 24 36 .

Avenue de l’Escandoune Hérépian 34600 Hérault Occitanie +33 6 27 74 48 94

English :

Enjoy a rich, immersive sensory experience at the Musée de la Cloche et de la Sonnaille, combining the sounds of the bell with the wines of the Haute Vallée de l’Orb for an unforgettable journey of taste and sound!

Will it awaken new flavors in the wine?

German :

Erleben Sie im Glocken- und Schellenmuseum eine einzigartige, reichhaltige und immersive Sinneserfahrung, die ihre Klänge mit den Weinen des Oberen Orb-Tals verbindet und Ihnen eine unvergessliche Geschmacks- und Hörreise beschert!

Wird dies neue Geschmacksrichtungen im Wein wecken?

Italiano :

Godetevi un’esperienza sensoriale unica, ricca e coinvolgente al Musée de la Cloche et de la Sonnaille, combinando i loro suoni con i vini dell’Haute Vallée de l’Orb per un viaggio indimenticabile di gusto e suono!

Riuscirà a risvegliare nuovi sapori nel vino?

Espanol :

Disfrute de una experiencia sensorial única, rica y envolvente en el Musée de la Cloche et de la Sonnaille, combinando sus sonidos con los vinos del Haute Vallée de l’Orb para un viaje inolvidable de sabor y sonido

¿Despertará nuevos sabores en el vino?

