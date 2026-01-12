Level design Médiathèque Philippe Labeyrie Mont-de-Marsan
Médiathèque Philippe Labeyrie 175, place de la Caserne Bosquet Mont-de-Marsan Landes
Début : 2026-02-11
Initiez-vous à la conception de niveaux de jeu vidéo avec Mario Maker 2 et venez créer vos propres mondes à partager avec les autres joueurs de la médiathèque !
La Box | à partir de 10 ans .
