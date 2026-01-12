Level design Médiathèque Philippe Labeyrie Mont-de-Marsan

Level design

Médiathèque Philippe Labeyrie 175, place de la Caserne Bosquet Mont-de-Marsan Landes

Début : 2026-02-11

fin : 2026-02-12

Initiez-vous à la conception de niveaux de jeu vidéo avec Mario Maker 2 et venez créer vos propres mondes à partager avec les autres joueurs de la médiathèque !

La Box | à partir de 10 ans .

Médiathèque Philippe Labeyrie 175, place de la Caserne Bosquet Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 46 09 43 mediatheque@montdemarsan-agglo.fr

