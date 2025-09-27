L’ÉVÈNEMENT 25 LES CHEMINS DU VIVANT Lunel
520 Avenue des Abrivados Lunel Hérault
Tarif : – –
27 septembre 2025 à partir de 14h
Médiathèque de Lunel Agglo
Informations et réservations au 04 67 99 06 51
Tout public Entrée libre dans la limite des places disponibles (jauge limitée)
14h Vernissage de l’exposition Mémoire du paysage, rencontre sur les pas de Jean Hugo
Par l’Association Les amis de Jean Hugo. Avec Christian Delbos, Jean-Baptiste Hugo et Jean-François Menteyne
L’association des Amis de Jean Hugo propose au public d’explorer le paysage du canal de Lunel à travers les œuvres de Jean Hugo et le regard des anciens pour développer une conscience historique et écologique et enrichir sa sensibilité artistique. L’exposition présentée à la médiathèque intercommunale poursuit cette démarche, en s’appuyant notamment sur les productions élaborées par les participants aux ateliers artistiques et pédagogiques organisés par l’association dans ce cadre.
L’exposition se tiendra à la Médiathèque de Lunel Agglo du samedi 27 septembre au samedi 4 octobre.
15h Projection-débat Ma cabane est amère
Film documentaire de Gérard Galès, suivi d’un débat en présence du réalisateur.
De longue date, pêcheurs et chasseurs des étangs et du littoral ont construit leurs abris au bord de l’eau, en exploitant des matériaux naturels. Doit-on sauvegarder ces cabanes sans rien changer ? Doit-on strictement appliquer les lois ? .
520 Avenue des Abrivados Lunel 34400 Hérault Occitanie +33 4 67 99 06 51
