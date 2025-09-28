L’ÉVÈNEMENT 25 LES CHEMINS DU VIVANT Lunel

9h30 Vernissage de l’exposition des carnets de voyages réalisés par les élèves lors d’un atelier artistique autour du canal de Lunel organisé par l’association Point Raw et Temple caché

L’exposition se tiendra du lundi 29 septembre au vendredi 3 octobre à l’ancienne Gare de Lunel.

10h30 Présentation du livret interactif autour du canal de Lunel élaboré par l’association Point Raw puis départ du parcours déambulatoire

Conçu par Kelzang Ravach, directeur artistique et réalisateur, ce livret interactif, tel un carnet de voyage, est un outil de sensibilisation destiné à un public transgénérationnel. Alliant histoire, biodiversité et poésie, il propose une exploration immersive, sensible et ludique du canal de Lunel, entre récit, patrimoine, nature et création artistique. La présentation du livret interactif sera suivie d’une déambulation reliant l’ancienne gare au canal de Lunel. Cette déambulation sera ponctuée par les interventions de Christian Delbos, historien, Mathilde de Lapeyre, conteuse, et d’étudiants de l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Montpellier, qui ont conçu et élaboré un parcours de balises , constructions singulières installées en divers lieux du centre-ville de Lunel, qui évoquent, révèlent et s’inspirent de son canal. Chacun amènera son éclairage sur le patrimoine naturel remarquable que représente ce dernier, sur son histoire, sa poésie et son ancrage dans la ville et dans la vie de ses habitants.

Ancienne gare de Lunel, puis parcours déambulatoire jusqu’aux abords du canal

Tout public Entrée libre -Informations au 04 67 87 83 94

12h30 Á l’issue de la déambulation, vous attendrons aux abords du canal avec exposition et dégustation d’anguilles organisées par l’association Pour le canal de Lunel, buvette et rafraichissements, ainsi qu’un espace convivial aménagé pour pique-niquer, se détendre et profiter du cadre naturel préservé du canal et de la programmation artistique proposée.

13h Spectacle Á table , Taraf Goulamas (fanfare culinaire tzigane)

Une bande de joyeux musiciens vous livre le secret de la recette immémoriale des escargots sauce Cabanon ! Là, sous vos yeux ! Et toujours en musique s’il vous plaît les oignons dans une main et l’instrument dans l’autre ! Les airs roumains, macédoniens, yougoslaves… échauffent les oreilles. Tout le monde se détend, ça discute, ça danse, bref, on se tutoie, on échange des idées, des projets, et on refait le monde façon tzigane. Basée à Montpellier, la fanfare culinaire tzigane Taraf Goulamas est composée de 8 musiciens (soubassophone, 2 tubas, trompette, sax, clarinette et deux percussions) et ne connait pas de frontières. Son répertoire trouve sa source en Roumanie, Serbie, Macédoine, Bulgarie… interprété avec des influences jazz, orientales ou latino et enrichi de compositions originales.

14h Spectacle Rapprochons-nous , Compagnie La mondiale générale (cirque)

Rapprochons-nous est une forme courte pour 3 opérateur.ice.s et 20 radios. Le dispositif est épuré et élaboré. Les gestes sont rares et exigeants. L’espace est subjectif et partagé. Le temps est compté et s’étire tendrement. Partons de nous, de notre perception du monde et de nos besoins vitaux. Constatons et agissons. Rapprochons-nous est un rendez-vous, une invitation à se donner du temps, à se croire unique. Unique et sans prétention. Unique et commun. Unique et dérisoire. Personne n’est irremplaçable donc tout le monde est essentiel.le.

Production La Mondiale générale. Coproduction Théâtre d’Arles scène conventionnée d’intérêt national art et création nouvelles écritures, Théâtre Massalia scène conventionnée d’intérêt national Art, Enfance et Jeunesse, Archaos Pôle National Cirque Méditerranée. Soutiens L’Usine Cayre Compagnie Aléas / Mairie de Cenne Monestiés. Avec l’aide de la DRAC PACA, la DGCA et la Ville d’Arles. La Mondiale générale est conventionnée par la DRAC PACA

15h Contes au bord de l’eau, avec Mathilde de Lapeyre

Venez partager un moment en famille au bord du canal de Lunel et ouvrir la porte de vos imaginaires. La conteuse Mathilde de Lapeyre vous invite à écouter des histoires inspirées par l’étang de l’Or, les cabanes de pêcheurs et les trésors vivants de ce paysage unique entre terre et lagune. Des contes drôles, tendres et interactifs, à savourer ensemble, bercés par le vent et le chant des oiseaux.

16h Concert Taraf Goulamas (fanfare culinaire tzigane)

Après leur spectacle gastronomique proposé en début en début d’après-midi, retrouvez la fanfare Taraf Goulamas en concert de rue, ou de canal ! Taraf nom donné en Roumanie aux groupes de musiciens traditionnels. Ce nom évoque, plus largement, tout un imaginaire autour de la musique tzigane des Balkans. Pour beaucoup le terme taraf est indissociable de l’un des premiers groupes qui a popularisé la musique tzigane en France, le célèbre Taraf de Haïdouks. Goulamas en languedocien, un individu négligé qui bâcle son travail. Un goulamas se tache, est maladroit, s’habille mal, mange salement etc. On ne peut s’empêcher d’y voir une connotation sympathique… Bonne humeur et énergie balkanique communicative au programme !

Interventions impromptues

Tout au long de la journée, retrouvez également les interventions humoristiques et décalées de la Compagnie Albédo, invitée pour l’occasion avec son spectacle Les Tonys .

Les Tonys sont deux gardes du corps, Tony et Tony, venus en mission pour sécuriser Les Chemins du vivant . Ils ont des sales têtes, sont un peu brutes, un peu stupides, mais avant tout bien intentionnés ils sont là pour vous, pour vous protéger des autres et de vous-même… Dans tout espace où il y a des gens, il y a du danger, et les Tonys connaissent bien leur travail vous vouliez passer incognito, ils vous escortent, vous vouliez allez là, ils vous emmènent ailleurs, vous ne voyez pas le danger, ils l’inventent…

Abords du canal de Lunel (à proximité de la médiathèque intercommunale et du rond-point Pascalet)

Tout public Entrée libre -Informations au 04 67 87 83 94

