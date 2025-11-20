L’événement de Popôte TARBES Tarbes

L’événement de Popôte TARBES Tarbes jeudi 20 novembre 2025.

L’événement de Popôte

TARBES 112 rue de la Chaudronnerie Tarbes

Début : 2025-11-20

fin : 2025-11-20

2025-11-20

Laura et Anthony vous accueillent dans ce lieu convivial et chaleureux alliant la nature, le design et la noblesse des matières brutes.

Ils ont à coeur de vous proposer une cuisine locale, sincère et gourmande donnant la part belle aux circuits courts accompagnés d’une belle sélection de vins d’artisans.

L’événement du mois de novembre Soirée Vins primeurs / sans réservation

Rejoignez-les pour régaler vos yeux et vos papilles !

TARBES 112 rue de la Chaudronnerie Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 91 77 23

English :

Laura and Anthony welcome you to this warm and friendly place, combining nature, design and the nobility of raw materials.

Their aim is to offer you local, sincere and gourmet cuisine, with an emphasis on local produce, accompanied by a fine selection of artisan wines.

November event: Futures wine evening / without reservation

Join them to feast your eyes and taste buds!

German :

Laura und Anthony begrüßen Sie an diesem freundlichen und warmen Ort, der Natur, Design und edle Rohstoffe miteinander verbindet.

Ihnen liegt es am Herzen, Ihnen eine lokale, ehrliche und schmackhafte Küche anzubieten, die den kurzen Transportwegen den Vorzug gibt und von einer schönen Auswahl an handwerklich hergestellten Weinen begleitet wird.

Monatliches Ereignis im November: Abend mit Primeurweinen / ohne Reservierung

Kommen Sie und verwöhnen Sie Ihre Augen und Ihren Gaumen!

Italiano :

Laura e Anthony vi danno il benvenuto in questo luogo caldo e accogliente, che unisce natura, design e nobiltà delle materie prime.

Il loro obiettivo è quello di offrirvi una cucina locale, sincera e gourmet, con un’enfasi sui prodotti del territorio, accompagnata da un’ottima selezione di vini locali.

Evento di novembre: serata enologica Futures / senza prenotazione

Unitevi a loro per deliziare i vostri occhi e le vostre papille gustative!

Espanol :

Laura y Anthony le dan la bienvenida a este lugar cálido y acogedor, que combina naturaleza, diseño y la nobleza de las materias primas.

Su objetivo es ofrecerle una cocina local, sincera y gastronómica, haciendo hincapié en los productos de la tierra, acompañada de una buena selección de vinos locales.

Evento de noviembre: Noche de vinos Futuros / sin reserva

Únase a ellos para deleitar su vista y su paladar

