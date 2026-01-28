L’ÉVÉNEMENT QUI PIQUE ! Brasserie Guib’s Beer Mayenne

L’ÉVÉNEMENT QUI PIQUE ! Brasserie Guib’s Beer Mayenne samedi 14 février 2026.

L’ÉVÉNEMENT QUI PIQUE !

Brasserie Guib’s Beer 139 Impasse Thomas Alva Edison Mayenne Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-14 15:00:00
fin : 2026-02-14 23:00:00

Date(s) :
2026-02-14

RDV à la brasserie Guib’s Beer à Mayenne de 15h à 23h !
L’événement qui pique ! Love & Tattoos

– Tattoos
80 euros le flash
Cash only et sur RDV seulement

– Food Truck
Présence de Toutatis pizza

– Blind test et karaoké pendant la soirée !

Entrée gratuite   .

Brasserie Guib’s Beer 139 Impasse Thomas Alva Edison Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 6 61 31 51 94 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

See you at the Guib’s Beer brewery in Mayenne from 3pm to 11pm!

L’événement L’ÉVÉNEMENT QUI PIQUE ! Mayenne a été mis à jour le 2026-01-28 par Office de Tourisme Mayenne Co