L’ÉVÉNEMENT QUI PIQUE ! Brasserie Guib’s Beer Mayenne

RDV à la brasserie Guib’s Beer à Mayenne de 15h à 23h !
L’événement qui pique ! Love & Tattoos
– Tattoos
80 euros le flash
Cash only et sur RDV seulement
– Food Truck
Présence de Toutatis pizza
– Blind test et karaoké pendant la soirée !
Entrée gratuite .
Brasserie Guib’s Beer 139 Impasse Thomas Alva Edison Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 6 61 31 51 94
English :
See you at the Guib’s Beer brewery in Mayenne from 3pm to 11pm!
