L’ÉVÉNEMENT QUI PIQUE ! Brasserie Guib’s Beer Mayenne

L’ÉVÉNEMENT QUI PIQUE !

Brasserie Guib’s Beer 139 Impasse Thomas Alva Edison Mayenne Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14 15:00:00

fin : 2026-02-14 23:00:00

Date(s) :

2026-02-14

RDV à la brasserie Guib’s Beer à Mayenne de 15h à 23h !

L’événement qui pique ! Love & Tattoos

– Tattoos

80 euros le flash

Cash only et sur RDV seulement

– Food Truck

Présence de Toutatis pizza

– Blind test et karaoké pendant la soirée !

Entrée gratuite .

English :

See you at the Guib’s Beer brewery in Mayenne from 3pm to 11pm!

