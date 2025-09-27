L’Eventail des Arts Eglise des Jacobins Poligny

L'Eventail des Arts Eglise des Jacobins Poligny samedi 27 septembre 2025.

Eglise des Jacobins 1 Rue Hyacinthe Friant Poligny Jura

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Début : 2025-09-27 10:00:00

fin : 2025-09-28 17:30:00

2025-09-27

Expositon

Venez découvrir des œuvres de passionné(e)s.

Peintures, Photographies, Bijoux, Céramiques, Marqueteries de coquilles d’œufs, Luminaires, Bois façonnés par la nature.

Organisateur L’Eventail des arts est une association à but non lucratif. Des personnes se sont regroupées dans le but de présenter leurs oeuvres au public, dans le cadre d’expositions plusieurs fois dans l’année. .

Eglise des Jacobins 1 Rue Hyacinthe Friant Poligny 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 83 10 21 08 fg.ceramik@gmail.com

