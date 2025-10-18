Lever de rideau Les Ateliers des Capucins Brest

Lever de rideau Les Ateliers des Capucins Brest samedi 18 octobre 2025.

Lever de rideau

Les Ateliers des Capucins 25 Rue de Pontaniou Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18 14:00:00

fin : 2025-10-18 18:00:00

Date(s) :

2025-10-18

Venez découvrir la programmation de vos lieux culturels préférés et profitez-en pour vous laisser tenter par de nouvelles propositions spectacles, expositions, musiques, radio ou encore cinéma…

Toute la culture est à portée de main ! .

Les Ateliers des Capucins 25 Rue de Pontaniou Brest 29200 Finistère Bretagne

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Lever de rideau Brest a été mis à jour le 2025-10-02 par Office de Tourisme et des Congrès de Brest Métropole