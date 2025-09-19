Lever de rideau : Visites guidées du théâtre et présentation de la saison Théâtre Gérard Philipe Saint-Denis

Début : 2025-09-19T18:30:00 – 2025-09-19T20:30:00

Fin : 2025-09-19T18:30:00 – 2025-09-19T20:30:00

Visites du TGP : suivez le guide et visitez le TGP, des loges jusqu’à la scène.

Horaires des visites :

18h45

19h15

19h45

En parallèle des visites, bénéficiez d’une présentation de saison personnalisée.

Théâtre Gérard Philipe 59 boulevard Jules Guesde, 93200 Saint-Denis, France Saint-Denis 93200 Grand Centre Ville Seine-Saint-Denis Île-de-France +33148137000 http://www.theatregerardphilipe.com [{« type »: « link », « value »: « https://theatregerardphilipe.notre-billetterie.com/billets?offre=LEVER2526 »}] La construction du théâtre remonte à 1902. Dans les années 1950 et 1960, Jean Vilar et ses comédiens portent en banlieue, dans cette salle, ce “luxe inaccessible” qu’est devenu le théâtre, pendant quelques représentations. En 1986, Daniel Mesguich prend sa direction. Jean-Claude Fall le remplace en 1989 puis Alain Ollivier en 2002, Christophe Rauck en 2008 et Jean Bellorini en 2014. Depuis 2020, il est dirigé par Julie Deliquet,

Pascale Fournier/TGP