Lever de soleil en kayak Clohars-Carnoët

Lever de soleil en kayak Clohars-Carnoët jeudi 7 août 2025.

Lever de soleil en kayak

Cale du Pouldu Clohars-Carnoët Finistère

Début : 2025-08-07 07:00:00

fin : 2025-08-07 08:30:00

Tout l’été, à la fraiche, venez profitez des plus belles lumières de la journée!!

Levé de soleil pour ceux et celles qui veulent profiter dès que possible de ces instants magiques.

Balade découverte en kayak de mer monoplace ou biplace pendant 1h30.

A partir de 4 personnes et jusqu’à 10 personnes sur réservation. .

Cale du Pouldu Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne +33 2 98 39 24 17

