Lever du soleil sur la dune du Pilat La Teste-de-Buch

Vivez une expérience unique, pour un lever de soleil sur la Dune du Pilat. La nature se réveille sur ce site naturel classé et protégé, pour vous faire profiter de la magie des palettes de couleurs du soleil qui émerge de l’Océan, derrière le Banc d’Arguin. Dégustation offerte d’un chocolat chaud à la sève de pin.

Pensez à prendre votre petit déjeuner, pour commencer votre journée de la meilleure des façons !

Le parking est à la charge des visiteurs.

La visite part à partir de 10 personnes et le maximum est de participants est de 15.

Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme de La Teste de Buch .

Dune du Pilat La Teste-de-Buch 33115 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 54 63 14 info@tourisme-latestedebuch.com

