Lever du soleil sur la dune du Pilat La Teste-de-Buch

Venez vivre la magie d’un lever de soleil sur le Grand Site de la Dune du Pilat. Au petit matin, lorsque la dune retrouve peu à peu le calme et que la nature s’éveille, la lumière apparaît doucement à l’horizon.

Peu à peu, le soleil émerge derrière le Banc d’Arguin et illumine l’océan et le sable de nuances dorées, rosées et orangées, transformant le paysage au fil des minutes. Un moment privilégié pour découvrir ce site naturel classé dans une atmosphère paisible et contempler l’un des plus beaux spectacles qu’offre la nature.

Pour prolonger cet instant, un chocolat chaud à la sève de pin vous sera proposé au sommet de la dune, face à ce panorama exceptionnel.

Le parking est à la charge des visiteurs.

La visite part à partir de 10 personnes et le maximum est de participants est de 15.

Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme de La Teste de Buch .

Dune du Pilat La Teste-de-Buch 33115 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 54 63 14 info@tourisme-latestedebuch.com

