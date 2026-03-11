Lever du soleil sur la dune du Pilat La Teste-de-Buch
Lever du soleil sur la dune du Pilat La Teste-de-Buch mercredi 12 août 2026.
Lever du soleil sur la dune du Pilat
Dune du Pilat La Teste-de-Buch Gironde
Tarif : 15 – 15 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12
fin : 2026-08-12
Date(s) :
2026-08-12
Vivez une expérience unique, pour un lever de soleil sur la Dune du Pilat. La nature se réveille sur ce site naturel classé et protégé, pour vous faire profiter de la magie des palettes de couleurs du soleil qui émerge de l’Océan, derrière le Banc d’Arguin.
Pensez à prendre votre petit déjeuner, pour commencer votre journée de la meilleure des façons !
Le parking est à la charge des visiteurs
La visite part à partir de 10 personnes et le maximum est de participants est de 15.
Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme de La Teste de Buch .
Dune du Pilat La Teste-de-Buch 33115 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 54 63 14 info@tourisme-latestedebuch.com
