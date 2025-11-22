LEVER DU SOLEIL SUR LE CAUSSE MÉJEAN Hures-la-Parade

LEVER DU SOLEIL SUR LE CAUSSE MÉJEAN

Marche douce au départ de Drigas pour accueillir le lever du jour sur un site protohistorique, suivie d’un moment poétique mêlant contes et violoncelle.

Vivez une expérience matinale unique sur le Causse Méjean une marche facile au départ de Drigas pour rejoindre un site protohistorique, où vous attend un moment suspendu entre musique et récits.

Laissez-vous bercer par les sons du violoncelle et la magie des contes au lever du soleil, dans un décor naturel exceptionnel.

Rendez-vous à 7h Départ de Drigas (Causse Méjean)

Tarif 10 € adulte Gratuit pour les enfants

Réservations 06 52 01 75 43 06 37 37 23 67 .

English :

Gentle walk from Drigas to welcome sunrise on a protohistoric site, followed by a poetic moment combining storytelling and cello.

10 ? Free for children Bookings: 06 52 01 75 43 06 37 37 23 67

German :

Sanfte Wanderung von Drigas aus, um den Sonnenaufgang an einer frühgeschichtlichen Stätte zu begrüßen, gefolgt von einem poetischen Moment, der Märchen und Cello miteinander verbindet.

10 ? Kostenlos für Kinder Reservierungen: 06 52 01 75 43 06 37 37 23 67

Italiano :

Una delicata passeggiata da Drigas per accogliere l’alba in un sito protostorico, seguita da un momento poetico che combina narrazione e violoncello.

10 ? Gratis per i bambini Prenotazioni: 06 52 01 75 43 06 37 37 23 67

Espanol :

Suave paseo desde Drigas para dar la bienvenida al amanecer en un yacimiento protohistórico, seguido de un momento poético que combina narración y violonchelo.

10€ Gratis para los niños Reservas: 06 52 01 75 43 06 37 37 23 67

