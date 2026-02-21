Lever la main droite Théâtre de la Concorde Paris

Écrit par Cécile Becamel, Lever la main droite prend la forme d’un huis clos tendu dans la salle des témoins d’un procès. Deux femmes qui se parlent, victimes de violences conjugales : l’une porte plainte et l’autre ne veut pas témoigner. À travers une écriture précise et sans détour, le texte explore les mécanismes de domination, la fragmentation de soi, et la difficulté de dire.

Portée par les voix d’Irène Jacob et Maud Wyler, cette lecture augmentée intensifie l’écoute et la tension dramatique. Les corps, les silences, les respirations deviennent autant de prises de parole. Sans artifice, la scène accueille un récit nécessaire, qui interroge la transmission de la violence autant que les chemins possibles de réparation.

Ce spectacle s’inscrit dans la thématique du mois « Nos héritages » du Théâtre de la Concorde, en questionnant ce que la violence laisse en nous, et ce que la parole peut transformer.

Avec Lever la main droite, la scène devient un espace où l’intime rencontre le politique, où la parole se reconstruit face à la violence. Comment faire héritage de ce qui a tenté de nous réduire au silence ?

Du mardi 07 avril 2026 au mercredi 08 avril 2026 :

Théâtre de la Concorde 1 Avenue Gabriel 75008 Paris

