« Lever les yeux! »: activités pour scolaires, de la visite guidée à la course d’orientation, de parcours énigmes aux rallyes photos …selon souhaits ! Château des Arcis Le Buret

« Lever les yeux! »: activités pour scolaires, de la visite guidée à la course d’orientation, de parcours énigmes aux rallyes photos …selon souhaits ! Vendredi 19 septembre, 10h00 Château des Arcis Mayenne

4 € par élève

Début : 2025-09-19T10:00:00 – 2025-09-19T17:00:00

Fin : 2025-09-19T10:00:00 – 2025-09-19T17:00:00

« Lever les yeux! »: activités pour scolaires, de la visite guidée à la course d’orientation, de parcours énigmes aux rallyes photos …selon souhaits !

Découvrir, s’amuser, s’intéresser, participer, travailler en équipe, apprendre sans même s’en rendre compte … c’est possible!

Nous proposons aux scolaires:

– une visite guidée du site adaptée à leur niveau, avec commentaires sur les restaurations et les métiers (charpentier, couvreur …) si souhaité

– une rencontre avec les artisans d’art de la Mayenne qui exposent et font des démonstrations de savoir faire (seulement le vendredi 19 septembre)

– un rallye-photo pour apprendre à repérer les détails architecturaux, à développer leur sens de l’observation, avec apprentissage de termes techniques

– un jeu sur le thème de Robin des Bois (non, du Bocage, nous sommes en Mayenne): apprentissage du repérage sur une carte, énigmes sur des thèmes variées : vocabulaire, expression françaises, raisonnement, etc…

– Possibilité après concertation avec les enseignants d’organiser des « temps artistiques » (dessin, poésie …) ou une course d’orientation, ou autre en fonction des souhaits des enseignants

Ces activités sont proposées tout le mois de septembre sur rendez-vous (sauf rencontres avec artisans d’art, possibles uniquement le 19 septembre) et seront adaptées en fonction des souhaits des enseignants. Elles permettent aux élèves de se découvrir mutuellement et de « travailler » en équipe

Château des Arcis 1 les Hautes Chassepaillères 53170 Le Buret Le Buret 53170 Mayenne Pays de la Loire

Journées européennes du patrimoine 2025

catherine cauchois