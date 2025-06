LEVEZ LE PIED SUR LE MONT LOZERE BALADE AU PLUS PRES DES ETOILES Mont Lozère et Goulet 9 juillet 2025 07:00

Lozère

LEVEZ LE PIED SUR LE MONT LOZERE BALADE AU PLUS PRES DES ETOILES Station de pleine nature du Mont Lozère Mont Lozère et Goulet Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-09

fin : 2025-09-26

Date(s) :

2025-07-09

2025-07-16

2025-07-23

2025-07-30

2025-08-06

2025-08-13

2025-08-20

2025-08-27

La Station du Mont Lozère et Astrolab proposent la découverte de l’astronomie, au sein d’une réserve internationale de ciel étoilé.

Tous les mercredis soirs de 22h à minuit du 8 juillet au 29 août

Réservation indispensable au 07 65 75 10 05 ou montlo@france48.com

Places limitées

Gratuit Accueil tous les jours de 9h à 18h

La Station du Mont Lozère et Astrolab proposent la découverte de l’astronomie, au sein d’une réserve internationale de ciel étoilé.

Tous les mercredis soirs de 22h à minuit du 8 juillet au 29 août

Réservation indispensable au 07 65 75 10 05 ou montlo@france48.com

Places limitées

Gratuit Accueil tous les jours de 9h à 18h .

Station de pleine nature du Mont Lozère

Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie +33 7 65 75 10 05 montlo@france48.com

English :

The Station du Mont Lozère and Astrolab invite you to discover astronomy in the heart of an international dark sky reserve.

Every Wednesday evening from 10pm to midnight July 8 to August 29

Reservations essential on 07 65 75 10 05 or montlo@france48.com

Limited seating

Free Open daily from 9am to 6pm

German :

Die Station Mont Lozère und Astrolab bieten Ihnen die Möglichkeit, die Astronomie in einem internationalen Sternenhimmelreservat zu entdecken.

Jeden Mittwochabend von 22 Uhr bis Mitternacht vom 8. Juli bis 29. August

Reservierungen sind unbedingt erforderlich unter 07 65 75 10 05 oder montlo@france48.com

Begrenzte Anzahl an Plätzen

Kostenlos Empfang täglich von 9 bis 18 Uhr

Italiano :

Il Mont Lozère Resort e Astrolab offrono la possibilità di scoprire l’astronomia nel cuore di una riserva internazionale del cielo scuro.

Tutti i mercoledì sera dalle 22.00 alle 24.00 dall’8 luglio al 29 agosto

Prenotazione obbligatoria al numero 07 65 75 10 05 o a montlo@france48.com

Posti limitati

Gratuito Aperto tutti i giorni dalle 9.00 alle 18.00

Espanol :

La estación del Mont Lozère y Astrolab le proponen descubrir la astronomía en el corazón de una reserva internacional de cielo oscuro.

Todos los miércoles de 22:00 a 24:00 del 8 de julio al 29 de agosto

Imprescindible reservar en el 07 65 75 10 05 o en montlo@france48.com

Plazas limitadas

Gratuito Abierto todos los días de 9.00 a 18.00 horas

L’événement LEVEZ LE PIED SUR LE MONT LOZERE BALADE AU PLUS PRES DES ETOILES Mont Lozère et Goulet a été mis à jour le 2025-06-23 par 48-OT Mont Lozere