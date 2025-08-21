LEVEZ LE PIED SUR LE MONT LOZERE RANDONNÉE LEVER DU SOLEIL Mont Lozère et Goulet

LEVEZ LE PIED SUR LE MONT LOZERE RANDONNÉE LEVER DU SOLEIL

Station de pleine nature du Mont Lozère Mont Lozère et Goulet Lozère

Gratuit

Début : 2025-08-21 05:00:00

fin : 2025-08-21 09:30:00

2025-08-21 2025-08-28

La Station du Mont Lozère propose une randonnée accompagnés jusqu’au sommet du Mont Lozère, vous pourrez admirer le lever du soleil qui vous offrira un spectacle des plus majestueux. Collation offerte et Visite de la chapelle du Mont Lozère

Tous les jeudis matins de 05h à 09h30

Du 8 juillet au 29 août.

Réservation indispensable au 07 65 75 10 05 ou montlo@france48.com

Places limitées

Gratuit Accueil tous les jours de 9h à 18h .

Station de pleine nature du Mont Lozère Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie +33 7 65 75 10 05 montlo@france48.com

English :

The Mont Lozère resort offers an accompanied hike to the summit of Mont Lozère, where you can admire the sunrise

Every Thursday morning from 05:00 to 09:30

From July 8 to August 29.

Reservations essential on 07 65 75 10 05 or montlo@france48.com

Limited places

Free

German :

Die Station Mont Lozère bietet eine begleitete Wanderung bis zum Gipfel des Mont Lozère an, bei der Sie den Sonnenaufgang bewundern können

Jeden Donnerstagmorgen von 05:00 bis 09:30 Uhr

Vom 8. Juli bis zum 29. August.

Reservierung unbedingt erforderlich unter 07 65 75 10 05 oder montlo@france48.com

Begrenzte Anzahl an Plätzen

Kostenlos

Italiano :

Il resort Mont Lozère offre un’escursione accompagnata alla cima del Mont Lozère, dove si può ammirare l’alba

Ogni giovedì mattina dalle 05:00 alle 09:30

Dall’8 luglio al 29 agosto.

Prenotazione obbligatoria al numero 07 65 75 10 05 o a montlo@france48.com

Posti limitati

Gratuito

Espanol :

La estación del Mont Lozère ofrece una excursión acompañada a la cima del Mont Lozère, donde podrá admirar el amanecer

Todos los jueves por la mañana de 05:00 a 09:30

Del 8 de julio al 29 de agosto.

Imprescindible reservar en el 07 65 75 10 05 o en montlo@france48.com

Plazas limitadas

Gratis

