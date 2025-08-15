LEVEZ LE PIED SUR LE MONT LOZERE SECRETS DE PLANTES DU MONT LOZÈRE Mont Lozère et Goulet

Station du Mont Lozère Mont Lozère et Goulet Lozère

La Station du Mont Lozère propose

Une balade bucolique afin de vous initier à l’art d’observer et reconnaître les plantes sauvages d’usages (comestibles, médicinales,tinctoriales…) d’hier et d’aujourd’hui . Tous les vendredis après-midi de l’été du 8 juillet au 29 août et de 14h à 17h.

Réservation indispensable 07 65 75 10 05

Places limitées

Station du Mont Lozère Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie +33 7 65 75 10 05 montlo@france48.com

English :

The Mont Lozère Resort offers

A bucolic stroll to introduce you to the art of observing and recognizing wild plants (edible, medicinal, dyeing…) from yesterday and today. Every Friday afternoon from July 8 to August 29, from 2pm to 5pm.

Reservations essential: 07 65 75 10 05

Limited places

German :

Die Station Mont Lozère bietet

Ein Spaziergang durch die Natur, bei dem Sie in die Kunst des Beobachtens und Erkennens wilder Nutzpflanzen (essbare, medizinische, färbende…) von gestern und heute eingeführt werden. Jeden Freitagnachmittag im Sommer, vom 8. Juli bis 29. August, von 14 bis 17 Uhr.

Reservierung erforderlich: 07 65 75 10 05

Begrenzte Plätze

Italiano :

Il resort Mont Lozère propone:

Una passeggiata bucolica per introdurvi all’arte di osservare e riconoscere le piante selvatiche utili (commestibili, medicinali, tinture, ecc.) del passato e del presente. Tutti i venerdì pomeriggio durante l’estate, dall’8 luglio al 29 agosto, dalle 14:00 alle 17:00.

Prenotazione obbligatoria: 07 65 75 10 05

Posti limitati

Espanol :

La estación del Mont Lozère le propone

Un paseo bucólico para iniciarse en el arte de observar y reconocer las plantas silvestres útiles (comestibles, medicinales, tintóreas, etc.) del pasado y del presente. Todos los viernes por la tarde durante el verano, del 8 de julio al 29 de agosto, de 14:00 a 17:00 h.

Reserva obligatoria: 07 65 75 10 05

Plazas limitadas

