LEVEZ LE PIED SUR LE MONT LOZERE VISITE GUIDÉE DU BLEYMARD Le Bleymard Mont Lozère et Goulet 10 juillet 2025 17:00

Lozère

LEVEZ LE PIED SUR LE MONT LOZERE VISITE GUIDÉE DU BLEYMARD Le Bleymard Carrefour express Mont Lozère et Goulet Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-10 17:00:00

fin : 2025-07-31 19:00:00

Date(s) :

2025-07-10

2025-07-17

2025-07-24

2025-07-31

2025-08-07

2025-08-14

2025-08-21

2025-08-28

La station du Mont Lozère propose une visite guidée du village du Bleymard

Rendez-vous devant le magasin Carrefour du Bleymard.

Tous les jeudis soir de l’été du 8 juillet au 29 août, de 17h à 19h.

Réservation indispensable 07 65 75 10 05

Places limitées

La station du Mont Lozère propose une visite guidée du village du Bleymard

Rendez-vous devant le magasin Carrefour du Bleymard.

Tous les jeudis soir de l’été du 8 juillet au 29 août, de 17h à 19h.

Réservation indispensable 07 65 75 10 05

Places limitées .

Le Bleymard Carrefour express

Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie +33 7 65 75 10 05 montlo@france48.com

English :

The Mont Lozère resort offers a guided tour of the village of Le Bleymard

Meet in front of the Carrefour store in Le Bleymard.

Every Thursday evening from July 8 to August 29, from 5pm to 7pm.

Reservations essential: 07 65 75 10 05

Limited places

German :

Die Station Mont Lozère bietet eine geführte Tour durch das Dorf Le Bleymard an

Treffpunkt ist vor dem Carrefour-Geschäft in Le Bleymard.

Jeden Donnerstagabend im Sommer vom 8. Juli bis 29. August, von 17 bis 19 Uhr.

Reservierung unbedingt erforderlich: 07 65 75 10 05

Begrenzte Plätze

Italiano :

Il resort Mont Lozère propone una visita guidata al villaggio di Le Bleymard

Appuntamento davanti al negozio Carrefour di Le Bleymard.

Tutti i giovedì sera d’estate, dall’8 luglio al 29 agosto, dalle 17.00 alle 19.00.

Prenotazione obbligatoria: 07 65 75 10 05

Posti limitati

Espanol :

La estación del Mont Lozère propone una visita guiada al pueblo de Le Bleymard

Cita frente a la tienda Carrefour de Le Bleymard.

Todos los jueves por la tarde durante el verano, del 8 de julio al 29 de agosto, de 17.00 a 19.00 h.

Imprescindible reservar: 07 65 75 10 05

Plazas limitadas

L’événement LEVEZ LE PIED SUR LE MONT LOZERE VISITE GUIDÉE DU BLEYMARD Mont Lozère et Goulet a été mis à jour le 2025-06-23 par 48-OT Mont Lozere