« Levez les yeux ! » à la cathédrale de Châlons-en-Champagne Vendredi 19 septembre

Début : 2025-09-19T08:00:00 – 2025-09-19T17:00:00

Fin : 2025-09-19T08:00:00 – 2025-09-19T17:00:00

Cette année encore, la DRAC participe à l’opération « Levez les yeux » auprès du public scolaire. L’histoire de la cathédrale et sa description seront présentés aux élèves.

Les instituteurs en charge de classes de CP à CM2 peuvent réserver un créneau via le mail indiqué.

La cathédrale Saint-Étienne offre au visiteur le témoignage d'une évolution architecturale sur 5 siècles, entre le XII et le XVIIe siècle plus précisément. Commencé en style roman, la construction s'est poursuivie en style gothique puis baroque. En 700 ans, agrandissements, modifications et reconstructions ont marqué son histoire.

