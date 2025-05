Levez les yeux Animation scolaire au nouveau parc de loisirs (scolaires) – rue Jean Jaurès Pierry, 6 juin 2025 07:00, Pierry.

Marne

Début : 2025-06-06

fin : 2025-06-06

Les élèves des écoles du village seront invités à participer, par petits groupes, à des animations diverses, afin de découvrir ce parc récemment créé et seront sensibilisés au respect du cadre qui les entoure.

Les élèves des écoles du village seront invités à participer, par petits groupes, à des animations diverses, afin de découvrir ce parc récemment créé et seront sensibilisés au respect du cadre qui les entoure. .

Pierry 51530 Marne Grand Est

English : Levez les yeux Animation scolaire au nouveau parc de loisirs (scolaires)

Schoolchildren from the village will be invited to take part, in small groups, in a variety of activities to discover the newly created park and learn about respect for the environment that?

German :

Die Schüler der Dorfschulen werden eingeladen, in kleinen Gruppen an verschiedenen Animationen teilzunehmen, um den neu geschaffenen Park zu entdecken und für den Respekt der Umgebung zu sensibilisieren

Italiano :

Gli scolari del villaggio saranno invitati a partecipare, in piccoli gruppi, a una serie di attività per scoprire il parco recentemente creato e imparare il rispetto per l’ambiente, che?

Espanol :

Se invitará a los escolares del pueblo a participar, en pequeños grupos, en diversas actividades para descubrir el parque recién creado y aprender sobre el respeto al medio ambiente, que?

