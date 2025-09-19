Levez les yeux ! Atelier de découverte de la Fondation Camargo à Cassis Fondation Camargo Cassis

Levez les yeux ! Atelier de découverte de la Fondation Camargo à Cassis Fondation Camargo Cassis vendredi 19 septembre 2025.

uniquement sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T09:00:00 – 2025-09-19T11:30:00

Fin : 2025-09-19T09:00:00 – 2025-09-19T11:30:00

Une matinée unique avec les élèves de CM2 de l’école élémentaire de Cassis pour découvrir et partager les patrimoines de Camargo, résidence d’artistes fondée par le philantrope américain Jerome Hill.

Fondation Camargo 1 Avenue Maurice Jermini, 13260 Cassis, France Cassis 13260 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0442011157 https://camargofoundation.org https://www.facebook.com/camargofoundation/ En 2018, la Fondation Camargo a reçu le label « Maison des Illustres » du Ministère de la Culture. Aujourd’hui, ses quatre bâtiments comprennent treize appartements, un amphithéâtre de 400 places, une bibliothèque de référence de 5 000 volumes, une salle de conférence musicale, un studio de musique, un studio d’arts visuels et plusieurs espaces intérieurs et extérieurs pour accueillir réunions et ateliers.

