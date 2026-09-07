Informations pratiques

« Levez les yeux » au Château d’Esquelbecq Vendredi 18 septembre, 10h00 Château d’Esquelbecq Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T16:00:00+02:00

Le Château d’Esquelbecq, l’association VMF et le CAUE du Nord proposent aux écoliers des classes de CM1/CM2 d’Esquelbecq de découvrir le château, sa relation au village et à l’eau. L’action pédagogique comprend une visite des espaces extérieurs du château avec l’association Vieilles Maisons Françaises et un atelier de lecture du paysage proposé par le CAUE du Nord.

2 classes de l’école André Ammeux d’Esquelbecq participent à la journée « Levez les yeux ».

Château d’Esquelbecq 10 place Bergerot – 59470 Esquelbecq Esquelbecq 59470 Nord Hauts-de-France 06 73 44 06 66 http://www.chateau-esquelbecq.com https://www.facebook.com/chateaudesquelbecq A 60 km au nord de Lille, au coeur des Hauts de Flandre, le Château d’Esquelbecq est l’un des derniers joyaux flamands. Ses douves, ses tours, son colombier du XVIIe siècle et surtout ses jardins flamands Renaissance font de cette propriété un site d’exception, classé Monument historique.

Le Château d’Esquelbecq, l’association VMF et le CAUE du Nord proposent aux écoliers des classes de CM1/CM2 d’Esquelbecq de découvrir le château, sa relation au village et à l’eau. L’action comprend …

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